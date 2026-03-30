Dzielnica mieszkaniowa Centre ville belle terrasse

Nowa okazja w Raanana - Hafetz Haim Street
Blisko szkoły Yhavne, w rodzinie i po-po środowisku.
Apartament 4 pokoje, bardzo przestronne i przyjemne do życia:
✔️ Powierzchnia mieszkalna 120 m2 (160 m2 arnona)
✔️ Piękny taras o powierzchni 25 m2, idealny na sukę
✔️ Duża przestrzeń życiowa
✔️ Mamad
✔️ 2 łazienki
✔️ 2 piwnice
✔️ 2 miejsca parkingowe
Apartament z rzadkimi tomami, dobrze położony, oferując prawdziwy komfort życia codziennego.
? Aby uzyskać więcej informacji lub zorganizować wizytę, skontaktuj się z nami
