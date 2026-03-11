Dzielnica mieszkaniowa Petit appartement tres mignon de 3 pieces en exclusivite au coeur du centre ville et au calme a hadera

  1. Realting.com
  Izrael
  Hadera
  Petit appartement tres mignon de 3 pieces en exclusivite au coeur du centre ville et au calme a hadera

Petit appartement tres mignon de 3 pieces en exclusivite au coeur du centre ville et au calme a hadera

Hadera, Izrael
$465,548
ID: 34078
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Hajfa (dystrykt)
  • Okolica
    Hadera Subdistrict
  • Miasto
    Hadera
  • Adres
    Ahad HaAm, 16

O kompleksie

BZH Małe, bardzo słodkie 3-pokojowe mieszkanie ekskluzywne w samym sercu centrum miasta i ciche w Hadera! Charakterystyka: - Apartament 3 pokoje o powierzchni około 70 m2, - Taras, - Na 4 piętrze na 6, - Winda, - Cadastre! - Świetna lokalizacja! - Świetna cena! U podnóża budynku, supermarket Carrefour, ogród dla dzieci i kilka minut od dworca autobusowego i dróg. Blisko społeczności Francophone Kavod Hatorah. Doskonała inwestycja! Wypożyczalnia Premium! Raphel Benguigui, RE / MAX Hadera Licencja zawodowa 313736

Lokalizacja na mapie

Hadera, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Waouh waouh waouh on ne voit pas un cottage comme celui ci tous les jours
Hadera, Izrael
od
$1,10M
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bon emplacement dans rue calme renove
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,48M
Dzielnica mieszkaniowa Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Aszdod, Izrael
od
$1,99M
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$1,38M
Dzielnica mieszkaniowa Natanya volume lumiere et mer a pied
Netanya, Izrael
od
$1,03M
Dzielnica mieszkaniowa Petit appartement tres mignon de 3 pieces en exclusivite au coeur du centre ville et au calme a hadera
Hadera, Izrael
od
$465,548
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,14M
Lokalizacja Uprzywilejowane, w pobliżu plaży królewskiej Hotelt tylko kilka kroków od morza. 6 Floor Shop projekt z wysokiej klasy i luksusowe usługi. Ekologiczna konstrukcja. widok na morze nawet z pierwszego piętra. 1 miejsce parkingowe dla każdego mieszkania. powierzchnie apartamentów są …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Dzielnica mieszkaniowa Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Dzielnica mieszkaniowa Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Dzielnica mieszkaniowa Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Dzielnica mieszkaniowa Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Dzielnica mieszkaniowa Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Raanana, Izrael
od
$1,72M
Uroczy dom na 2 piętrach. pierwszy taras z przodu domu i ogród ogrodowy z drzewami owocowymi. Uspokój się. 1 poziom: duży salon z salonem jadalnia kuchnia i sypialnia z widokiem na ogród. Na podłodze 3 duże sypialnie i powierzchni biurowej duży taras 60 m2. Dom jest wynajęty do 2028 roku
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Neuf
Dzielnica mieszkaniowa Neuf
Dzielnica mieszkaniowa Neuf
Dzielnica mieszkaniowa Neuf
Dzielnica mieszkaniowa Neuf
Dzielnica mieszkaniowa Neuf
Aszkelon, Izrael
od
$501,600
Północny Ogród Trzeci i ostatni kompleks powstał w dzielnicy Agamim w Ashkelon. Północny Ogród to kompleks składający się z 10 6piętrowych budynków, z których każdy zawiera tylko 15 apartamentów. Ponadto, można korzystać z ogrodu publicznego i obiektów sportowych i łatwy dostęp do miejskiego…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
