Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite

Raanana, Izrael
$2,63M
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana
  • Adres
    Moshe Wilensky

O kompleksie

RAANANA - dystrykt Neve Zemer, PROJEKT WYSOKIEJ JAKOŚCI Nowy projekt w jednym z najbardziej poszukiwanych dzielnic Raanany! W high-end projektu 2 budynków 5 i 7 pięter DUPLEX 6 pokoje 161m2 + 2 tarasy 56 i 40m2, podłogi 6 i 7, 2 parking i 1 piwnica : Projekt zatwierdzenia pozwolenia Gwarancja bankowa Planowana dostawa: Początek 2028

Lokalizacja na mapie

Raanana, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

