  4. Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski ir yamim netanya

Netanja, Izrael
$1,51M
9
ID: 34445
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    HaSharon Subdistrict
  • Miasto
    Netanja
  • Adres
    Malevsky Family, 5

O kompleksie

Położony w poszukiwanej dzielnicy Ir Yam w Netanya, w pobliżu Kikar HaPiano, Canyon Ir Yam i plaże. Apartament 5 pokoje o powierzchni 140 m2 Drugie piętro Taras o powierzchni 18 m2 z widokiem, Dwa parkingi i piwnica. Niedawna rezydencja stojąca, oferująca siłownię, pokój zabaw dla dzieci i utrzymująca wspólne obszary. Ciche, rodzinne i wysokiej klasy środowisko, z szybkim dostępem do głównych osi, parków, szkół i infrastruktury sportowej. Cena wnioskowana: 4,820,000 za nieruchomość łączącą szczodrą powierzchnię, nowoczesne usługi i lokalizację premium.

Lokalizacja na mapie

Netanja, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

