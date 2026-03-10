  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv

Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,52M
;
7
Zostawić wniosek
ID: 34786
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Arlosoroff, 108

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
W samym sercu Tel Awiwu, w pobliżu teatru, w pobliżu Kikar Hamedina i Yarkon Park. Oto bardzo piękny projekt oferujący luksusowe usługi wewnętrzne i zewnętrzne, z wyborem mieszkania z 2 pokoi do penthouse. z widokiem na morze.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 5 pieces vue mer sud ouest bat yam dans le prestigieux projet nof hapark
Bat Jam, Izrael
od
$924,825
Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Tel-Awiw, Izrael
od
$6,27M
Dzielnica mieszkaniowa Kiryat moche proche tram
Jerozolima, Izrael
od
$962,445
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Bat Jam, Izrael
od
$846,450
Dzielnica mieszkaniowa Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Aszdod, Izrael
od
$736,725
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,52M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Residence boutique dexception
Dzielnica mieszkaniowa Residence boutique dexception
Dzielnica mieszkaniowa Residence boutique dexception
Dzielnica mieszkaniowa Residence boutique dexception
Dzielnica mieszkaniowa Residence boutique dexception
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Residence boutique dexception
Dzielnica mieszkaniowa Residence boutique dexception
Jerusalem, Izrael
od
$1,43M
W dzielnicy Mekor Haim w pobliżu Baka zaledwie 2 minuty spacerem od centrum handlowego Hadar. Kilka minut od cichego, zielonego parku Mesila, który prowadzi bezpośrednio do malowniczej Moshava Germanit U stóp wszystkich supermarketów i sklepów w Talpiot. Po prostu w centrum wszelkiej koniecz…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite
Raanana, Izrael
od
$1,53M
Mordecai Khayat zaprasza do odkrycia Leva Raanana, nowego projektu mieszkaniowego w centrum miasta. Projekt high-end - HaGalil 27 & Maccabi 25 / 27 Mieszkać w jednej z najbardziej poszukiwanych dzielnic Raanany, doskonałej lokalizacji, cichej i zielonej, tylko rzut kamieniem: Najlepsze szk…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Dzielnica mieszkaniowa La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Dzielnica mieszkaniowa La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Dzielnica mieszkaniowa La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Dzielnica mieszkaniowa La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Dzielnica mieszkaniowa La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Aszdod, Izrael
od
$1,33M
Rzadka perła! Apartament 5 pokoi na sprzedaż w Marina z widokiem na morze Ashdod na 7 piętrze. Parking i piwnica o powierzchni 8 m2 uzupełniają tę nieruchomość z pewną wartością. 2 kroki od plaży, synagoga jest blisko kawiarni i restauracji, jak również supermarket. Luksusowa rezydencja z si…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się