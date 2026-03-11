  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir

Dzielnica mieszkaniowa Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,98M
;
9
Zostawić wniosek
ID: 34618
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Pinsker, 52

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Apartament znajduje się w samym sercu Tel Awiwu, przy ulicy Pinsker, zaledwie kilka kroków od plaży, centrów handlowych, restauracji i wszystkiego, co miasto ma do zaoferowania. - 81 m2 netto _ 2 sypialnie _ 2 łazienki - Taras słoneczny o powierzchni 7 m2 - 4 piętro. - Potrójne narażenie - Podnieś - Parking - Mamad - Tofes 4 otrzymany Cena: 6,300,000 Nis

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,98M
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Jam, Izrael
od
$2,57M
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Jerusalem, Izrael
od
$1,31M
Dzielnica mieszkaniowa Superbe studio pres du shuk hacarmel
Tel-Awiw, Izrael
od
$749,265
Dzielnica mieszkaniowa Cottage de 5 pieces haut de gamme
Hadera, Izrael
od
$4,076
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,98M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Netanja, Izrael
od
$896,610
Projekt 9 w Netanya. Savyon Nowy wyjątkowy adres, między miastem a naturą Blisko morza i centrów handlowych, odkryj Savyon, wyjątkową rezydencję jednego z największych izraelskich budowniczych. Idealna lokalizacja: obok PIANO i Ir Yamim, pomiędzy dynamiką miejską a zachowaną naturą rezerw…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Perle de confort et luxe a mekor haim
Dzielnica mieszkaniowa Perle de confort et luxe a mekor haim
Dzielnica mieszkaniowa Perle de confort et luxe a mekor haim
Dzielnica mieszkaniowa Perle de confort et luxe a mekor haim
Dzielnica mieszkaniowa Perle de confort et luxe a mekor haim
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Perle de confort et luxe a mekor haim
Dzielnica mieszkaniowa Perle de confort et luxe a mekor haim
Jerusalem, Izrael
od
$2,571
NOWY NA RYNKU! W poszukiwanym obszarze Mekor Haim, w pobliżu Baka, kilka minut od centrum handlowego Hadar, w odległości krótkiego spaceru od Promenady HaMesila Park i naprzeciwko sklepów i supermarketów Talpiot. W budynku butikowym z prestiżowym holem i windami Shabbat. Wspaniały nowy i …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Dzielnica mieszkaniowa Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Dzielnica mieszkaniowa Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Dzielnica mieszkaniowa Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Dzielnica mieszkaniowa Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Dzielnica mieszkaniowa Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Ashdod, Izrael
od
$2,48M
Rzadko na obszarze: high-end willa znajduje się w jednym z najbardziej poszukiwanych obszarów Ashdod, kilka kroków od plaży, w drugiej linii morza. Nieruchomość przeznaczona do zapewnienia komfortu, prywatności i jakości życia, idealna dla rodziny lub wyjątkowego zamieszkania. Zbudowana pow…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się