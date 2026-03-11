Dzielnica mieszkaniowa Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici

BZH Nowa wyłączność, w kategorii "KOLEKCJA" Francuski Departament RE / MAX Hadera ✨Śnisz o nowym, wysokiej klasy, niepracującym domu idealnym dla twojej rodziny? BH, tu jest! ✨ Dom z 6 pokoi (165 m2), ✨ Dom jako nowy - tylko 3 lata! ✨ Położony w bardzo popularnej i zielonej okolicy Brandeis, ciche i mieszkalne, ✨ Wysoka i wyrafinowana dekoracja, ✨ Żadnych sąsiadujących ścian, jak willa! ✨ Bardzo jasne, duże otwory i dobre wibracje ✨ Piękna biała kuchnia marki "Segal Kitchens" z barem, ✨ Wspaniały salon i jasna jadalnia, ✨ Piękna przestrzeń ogrodowa z dużym tarasem i drzewami owocowymi, ✨ Przestronny apartament rodzicielski z garderobą i pięknym widokiem! ✨ 2 łazienki i 3 toalety, ✨ Bezpieczny pokój, klimatyzacja i wiele dodatków, ✨ I prywatny parking! ✨ Idealna lokalizacja, bardzo poszukiwane: ciche, mieszkalne, w pobliżu dzielnicy Park i centrum miasta, ✨ Szkoły, przedszkola, synagoga i supermarket w pobliżu pieszo! ✨ Szybki dostęp do dróg 4, 6 i 9. ✨ To po prostu wymarzony dom! BZH, pozwól nam pomóc ci osiągnąć swój! Więcej informacji: Raphel Benguigui, Twój agent nieruchomości, Francuski Departament RE / MAX Hadera. Licencja nr 313736