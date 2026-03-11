Dzielnica mieszkaniowa Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici

BZH
Nowa wyłączność, w kategorii "KOLEKCJA"
Francuski Departament RE / MAX Hadera ✨Śnisz o nowym, wysokiej klasy, niepracującym domu idealnym dla twojej rodziny?
BH, tu jest!
✨ Dom z 6 pokoi (165 m2),
✨ Dom jako nowy - tylko 3 lata!
✨ Położony w bardzo popularnej i zielonej okolicy Brandeis, ciche i mieszkalne,
✨ Wysoka i wyrafinowana dekoracja,
✨ Żadnych sąsiadujących ścian, jak willa!
✨ Bardzo jasne, duże otwory i dobre wibracje
✨ Piękna biała kuchnia marki "Segal Kitchens" z barem,
✨ Wspaniały salon i jasna jadalnia,
✨ Piękna przestrzeń ogrodowa z dużym tarasem i drzewami owocowymi,
✨ Przestronny apartament rodzicielski z garderobą i pięknym widokiem!
✨ 2 łazienki i 3 toalety,
✨ Bezpieczny pokój, klimatyzacja i wiele dodatków,
✨ I prywatny parking!
✨ Idealna lokalizacja, bardzo poszukiwane: ciche, mieszkalne, w pobliżu dzielnicy Park i centrum miasta,
✨ Szkoły, przedszkola, synagoga i supermarket w pobliżu pieszo!
✨ Szybki dostęp do dróg 4, 6 i 9.
✨ To po prostu wymarzony dom! BZH, pozwól nam pomóc ci osiągnąć swój!
Więcej informacji:
Raphel Benguigui,
Twój agent nieruchomości,
Francuski Departament RE / MAX Hadera.
Licencja nr 313736