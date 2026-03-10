  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse

Tel-Awiw, Izrael
od
$9,405
;
4
ID: 34854
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Izhak Elhanan, 8

O kompleksie

ELOKING - TOUR BIAŁY CITY - WYSOKIE APARTAMENT 4 CZĘŚCI Z PARKINGEM I TARASEM Powierzchnia: 135 m2 + taras o powierzchni 12 m2 4 sztuki 3 sypialnie 2 łazienki, 3 toalety Umeblowane (opcja bez mebli) 1 miejsce parkingowe Widok na morze Luksusowa wycieczka ze wszystkimi udogodnieniami: spa, siłownia, basen, całodobowa ochrona Cena: NIS 30 000 Opłata współwłasnością: NIS 3,800

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

