  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek

Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek

Tel-Awiw, Izrael
$2,04M
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Deganya, 51

O kompleksie

DLA SPRZEDAŻY - WSZYSTKIE PRAWNE APARTAMENTY ŻYWE 3 CZĘŚCI W SERCE NEVE TZEDEK Powierzchnia mieszkalna 64 m2 + dwa balkony (5.05 m2 i 6.05 m2) Wysokie 1 piętro 2 sypialnie z mamadem 1 łazienka 2 balkony Ekspozycja na północny zachód Robotic prywatny parking Wyjątkowa lokalizacja: 2 minuty od Rothschild Boulevard, 3 minuty od Carmel Market i 5 minut od plaży Cena: 6,500.000 NIS

Tel-Awiw, Izrael
