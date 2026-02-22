Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv

  1. Realting.com
Tel-Awiw, Izrael
$815,100
6
ID: 33745
Data aktualizacji: 20.02.2026

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

Przeniesienie
Apartament 2 pokoje o powierzchni 40 m2 Położony na 1 piętrze przy Dizengoff Street, w pobliżu Jabotinsky, w samym sercu Tel Awiwu. Obszar oferuje pełne życie miejskie, łącząc sklepy, kawiarnie, restauracje i dostępność. Nieruchomość została zaprojektowana przez architekta, z zoptymalizowanym układem i schludnymi wykończeniami oraz korzyściami z windy w budynku. Miklat przy budynku Cena wymagana: 2 600 000 NIS.

