  4. Dzielnica mieszkaniowa Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking

Dzielnica mieszkaniowa Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking

Tel-Awiw, Izrael
$2,13M
10
ID: 33394
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Français Français
Nowy na ekskluzywną sprzedaż! 9 Profesor Shor Street W nowym programie nieruchomości podpisał Adam Shuster Przestronne 4 pokojowe mieszkanie Powierzchnia mieszkalna 98 m2 + taras słoneczny 12 m2! 4 piętro (budynek z 2 windami) Mieszkanie jest bardzo jasne dzięki dużym oknom. Odnowiona kuchnia. Mieszkanie z widokiem na spokojną alejkę Epstein. Orientacja: Wschód i Północ. Prywatny parking. Parkowanie pod ziemią. Piwnica o powierzchni 4 m2.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

