  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pieces entierement renove

Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pieces entierement renove

Jerozolima, Izrael
od
$1,10M
;
8
Zostawić wniosek
ID: 33380
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Piękne 3 pokoje w pełni odnowione, pierwsze piętro, winda, taras, otwarty widok, piwnica, 2 miejsca parkingowe. plus 200m2 dachu budynku należy do mieszkania.

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,13M
Dzielnica mieszkaniowa Tres rare tel aviv yaffo residence haut de gamme avec piscine
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,38M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a baka
Jerusalem, Izrael
od
$840,180
Dzielnica mieszkaniowa Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,13M
Dzielnica mieszkaniowa Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc
Aszkelon, Izrael
od
$485,925
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pieces entierement renove
Jerozolima, Izrael
od
$1,10M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer
Aszdod, Izrael
od
$3,92M
Willa w Izraelu Ashdod Okręg Youd Alef z architektem wnętrz Powierzchnia mieszkalna 460 m2 + teren 700 Basen 8,40 m x 4,80 m - Parter: salon / jadalnia / nowoczesna w pełni wyposażona kuchnia / oddzielna toaleta / pralnia. - Pierwszy poziom: 2 duże sypialnie, w tym jeden z garderobą i łazien…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$2,04M
Penthouse 5 pokoje 167m2 z tarasem 44m2, 17 Bayit Vegan Jerozolima Wyłącznie wspaniały penthouse położony na 17 piętrze nowego budynku z 3 windami, z których 2 są przestronne i jasne, oferuje wspaniały widok. Położony na skraju Bet Veigan / Kyriat Yovel. Idealna lokalizacja pod względem udog…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel rare
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel rare
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel rare
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel rare
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel rare
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel rare
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel rare
Raanana, Izrael
od
$2,47M
Piękny apartament jednostopniowy. Zajmijcie się tym. Bardzo zaangażowana. Sześć sztuk włącznie z mamadem. 2 bardzo ładny taras jeden z 120 m2 od salonu i drugi z 33 m2 od kuchni. 2 miejsca parkingowe duży cellar. zobaczyć absolutnie
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się