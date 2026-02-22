  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszkelon
  4. Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire

Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire

Aszkelon, Izrael
od
$501,600
;
10
Zostawić wniosek
ID: 33689
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Neve adarim sąsiedztwo 4 pokoje w nowym budynku przestronne i jasne bardzo dobry produkt do inwestycji lub hapiotat

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Edukacja
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Coup de fusil un appartement de 4 pieces avec ascenseur et parking au centre ville de hadera
Hadera, Izrael
od
$454,575
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable bonne affaire dans un bel immeuble
Aszkelon, Izrael
od
$721,050
Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire
Aszkelon, Izrael
od
$363,660
Dzielnica mieszkaniowa Appartement nahalat benyamin
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,05M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Netanya, Izrael
od
$752,400
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire
Aszkelon, Izrael
od
$501,600
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement immense
Dzielnica mieszkaniowa Appartement immense
Dzielnica mieszkaniowa Appartement immense
Dzielnica mieszkaniowa Appartement immense
Dzielnica mieszkaniowa Appartement immense
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement immense
Dzielnica mieszkaniowa Appartement immense
Aszkelon, Izrael
od
$1,10M
Na sprzedaż - Wyjątkowe mieszkanie w mieście, Ashdod????? Odkryj ten wyjątkowy 5 pokoi o powierzchni 183 m2, na 2 piętrach, oferując rzadkie objętości i absolutny komfort. ✨ Najważniejsze elementy apartamentu: • Hojna powierzchnia 183 m2 na dwóch poziomach • Otwarty i przyjemny widok • Dwi…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,77M
Idealnie usytuowany na ulicy Frishman, naprzeciwko placu Masaryk i blisko placu Rabin, apartament ten cieszy się centralnym i bardzo poszukiwanym lokalizacji w samym sercu Tel Awiwu. W dobrze utrzymanym budynku z windą i miklatem, odkryj 3 pokoje o powierzchni około 100 m2, znajduje się na 4…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa 2 pieces spacieux standing
Dzielnica mieszkaniowa 2 pieces spacieux standing
Dzielnica mieszkaniowa 2 pieces spacieux standing
Dzielnica mieszkaniowa 2 pieces spacieux standing
Dzielnica mieszkaniowa 2 pieces spacieux standing
Jerusalem, Izrael
od
$1,897
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się