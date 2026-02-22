  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Raanana
  4. Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux projet de qualite

Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux projet de qualite

Raanana, Izrael
od
$1,18M
;
4
Zostawić wniosek
ID: 33619
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
RAANANA - dystrykt Neve Zemer, Nowy high-end projekt w jednym z najbardziej poszukiwanych dzielnic Raanana! W high-end projektu 2 budynków 5 i 7 pięter Apartament 4 pokoje piętro 1, 92m2 + 12m2 taras z 2 miejsca parkingowe i 1 piwnica: Projekt zatwierdzenia pozwolenia Gwarancja bankowa Planowana dostawa: Początek 2028

Lokalizacja na mapie

Raanana, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing
Netanya, Izrael
od
$1,35M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,41M
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Ramat Gan, Izrael
od
$3,65M
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement pleine vue mer a netanya residence avec gardien piscine et salle de sport
Netanya, Izrael
od
$2,665
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Raanana, Izrael
od
$968,715
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux projet de qualite
Raanana, Izrael
od
$1,18M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf vue sur le lac
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf vue sur le lac
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf vue sur le lac
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf vue sur le lac
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf vue sur le lac
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf vue sur le lac
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf vue sur le lac
Aszkelon, Izrael
od
$579,975
AU COEUR DU QUARTIER AGAMIM, 5P SPACIEUX AVEC VUE SUR LE LAC, ENTREE BEZPOŚREDNIO
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,29M
Spektakularny apartament w nowym budynku (2021) - Blisko Shuk HaCarmel & Nahalat Binyamin Położony na ulicy Gruzenberg, zaledwie kilka kroków od rynku, plaży i najbardziej tętniących życiem miejsc w Tel Awiwie, ten rzadki penthouse oferuje doskonałą mieszankę luksusu, komfortu i uprzywilejo…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Dzielnica mieszkaniowa Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Dzielnica mieszkaniowa Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Dzielnica mieszkaniowa Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Dzielnica mieszkaniowa Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Dzielnica mieszkaniowa Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Dzielnica mieszkaniowa Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,61M
Unikalny duplex 5 pokoi w samym sercu Tel Awiwu - Bofrachehov Położony w pobliżu plaży i tętniące życiem ulice dzielnicy Bofrachehov, ten duplex oferuje idealne środowisko życia między dynamiką miejską i spokojem. 5 sztuk 4 pokoje 2 łazienki 3 toalety 4 i 5 piętro 135 m2 powierzchnia mieszka…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się