Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer

  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer

Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer

Tel-Awiw, Izrael
$1,07M
3
ID: 33727
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Położony na bardzo popularnej ulicy Bofrachehov, zaledwie 2 minuty spacerem od morza, to Apartament stanowi wyjątkową okazję w samym sercu Tel Awiwu. Szczegóły właściwości Powierzchnia: 68 m2 dobrze ułożone Piętro: 1 z 4 (bez windy) Orientacja: Wschód - jasne mieszkanie cały ranek Pokoje: 3 przestronne i funkcjonalne pokoje Balkon: mały balkon idealny na poranne kawy lub miejsce do czytania Łazienka: nowoczesny, gustownie odnowiony Główne aktywa Przeszukana lokalizacja, w samym sercu miejskiego życia Tel Awiwu Kilka kroków od plaży, promenady i ulic handlowych Żywe środowisko, blisko kawiarni, restauracji i galerii sztuki Doskonały potencjał wynajmu w jednym z najbardziej wysuszonych obszarów miasta

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Dzielnica mieszkaniowa Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Netivot, Izrael
od
$457,710
Dzielnica mieszkaniowa Villa exceptionnelle avec piscine
Ganei Yehuda, Izrael
od
$11,76M
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda
Jerozolima, Izrael
od
$1,32M
Dzielnica mieszkaniowa Elegance contemporaine avec vue panoramique vivre en hauteur a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Jerozolima, Izrael
od
$736,725
Dzielnica mieszkaniowa Ttres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Aszkelon, Izrael
od
$432,630
Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,07M
Dzielnica mieszkaniowa Raanana est immeuble recent
Dzielnica mieszkaniowa Raanana est immeuble recent
Dzielnica mieszkaniowa Raanana est immeuble recent
Dzielnica mieszkaniowa Raanana est immeuble recent
Dzielnica mieszkaniowa Raanana est immeuble recent
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Raanana est immeuble recent
Dzielnica mieszkaniowa Raanana est immeuble recent
Raanana, Izrael
od
$1,14M
Apartament 4 pokoi znajduje się przy ulicy Macabi w Raanana. Nowy budynek. Parkowanie w piwnicy. 4 piętro taras soukka
Dzielnica mieszkaniowa Affaire prevoir renovation complete superbe location
Dzielnica mieszkaniowa Affaire prevoir renovation complete superbe location
Dzielnica mieszkaniowa Affaire prevoir renovation complete superbe location
Dzielnica mieszkaniowa Affaire prevoir renovation complete superbe location
Raanana, Izrael
od
$2,16M
Domek 8.5 sztuk z potencjałem ogromny. Stawienie czoła parkowi. Ulica ma unikalny zmysł. Cisza. Duża piwnica
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel rare
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel rare
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel rare
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel rare
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel rare
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel rare
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel rare
Raanana, Izrael
od
$2,47M
Piękny apartament jednostopniowy. Zajmijcie się tym. Bardzo zaangażowana. Sześć sztuk włącznie z mamadem. 2 bardzo ładny taras jeden z 120 m2 od salonu i drugi z 33 m2 od kuchni. 2 miejsca parkingowe duży cellar. zobaczyć absolutnie
