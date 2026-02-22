Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel appartement premium villa rothschild

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
prestiżowa i ekskluzywna renowacja Gidi Bar Orian renomowanego architekta, doskonały sojusz pomiędzy nowoczesną elegancją a poszanowaniem architektonicznego dziedzictwa bulwaru.
Mieszkanie 145 m2, w pełni urządzone przez samego architekta
2 eleganckie sypialnie
Mamad (bezpieczny pokój) przekształcony w pralnię / pokój serwisowy
Przestronny i jasny salon, otwarty na alei
Wspaniała nowoczesna kuchnia, myśli otrzymywać
Przestrzenie zewnętrzne i usługi
Taras o powierzchni 18 m2, głęboki, idealny do kolacji z przyjaciółmi lub cieszyć się panoramą na bulwarze i na zachodzie miasta.
Podwójne prywatne miejsce parkingowe, rzadkie i cenne w centrum Tel Awiwu.
Jaskinia, dla optymalnego komfortu przechowywania.
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
