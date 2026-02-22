  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel appartement premium villa rothschild

Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel appartement premium villa rothschild

Tel-Awiw, Izrael
od
$6,90M
;
10
ID: 33713
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

prestiżowa i ekskluzywna renowacja Gidi Bar Orian renomowanego architekta, doskonały sojusz pomiędzy nowoczesną elegancją a poszanowaniem architektonicznego dziedzictwa bulwaru. Mieszkanie 145 m2, w pełni urządzone przez samego architekta 2 eleganckie sypialnie Mamad (bezpieczny pokój) przekształcony w pralnię / pokój serwisowy Przestronny i jasny salon, otwarty na alei Wspaniała nowoczesna kuchnia, myśli otrzymywać Przestrzenie zewnętrzne i usługi Taras o powierzchni 18 m2, głęboki, idealny do kolacji z przyjaciółmi lub cieszyć się panoramą na bulwarze i na zachodzie miasta. Podwójne prywatne miejsce parkingowe, rzadkie i cenne w centrum Tel Awiwu. Jaskinia, dla optymalnego komfortu przechowywania.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Tel-Awiw, Izrael
od
$6,90M
