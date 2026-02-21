  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Opportunite dun appartement avec un excellent potentiel damelioration tama 38 signe au coeur du quartier ramat eshkol entierement renove

Dzielnica mieszkaniowa Opportunite dun appartement avec un excellent potentiel damelioration tama 38 signe au coeur du quartier ramat eshkol entierement renove

Jerozolima, Izrael
od
$1,21M
;
10
Zostawić wniosek
ID: 33835
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Au centre
Jerozolima, Izrael
od
$548,625
Dzielnica mieszkaniowa Villa a renover potentiel construction
Jerozolima, Izrael
Cena na żądanie
Dzielnica mieszkaniowa Espaces de bureaux guivat shaoul
Jerozolima, Izrael
od
$707,256
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion
Aszdod, Izrael
od
$705,375
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,07M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Opportunite dun appartement avec un excellent potentiel damelioration tama 38 signe au coeur du quartier ramat eshkol entierement renove
Jerozolima, Izrael
od
$1,21M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Terrasse soucca
Dzielnica mieszkaniowa Terrasse soucca
Dzielnica mieszkaniowa Terrasse soucca
Dzielnica mieszkaniowa Terrasse soucca
Dzielnica mieszkaniowa Terrasse soucca
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Terrasse soucca
Dzielnica mieszkaniowa Terrasse soucca
Aszkelon, Izrael
od
$526,680
4 pokój apartament bardzo przestronny w okolicy agamim avrc taras soucca
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$909,150
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Ramat Gan, Izrael
od
$3,65M
Położony w budynku sklepu "Ma 'ale HaTzofim" w Ramat Gan, zaprojektowany i zbudowany przez słynną firmę architektoniczną "Feigin Architects". Budynek został ukończony w 2020 roku i jest uważany za prestiżowy i wyjątkowy projekt z jednym z najwyższych standardów budowlanych w Izraelu. Budynek…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się