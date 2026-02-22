Dzielnica mieszkaniowa Appartement a renover avec tres grand potentiel

  1. Realting.com
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,57M
;
5
ID: 33539
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Droyanov Street, bardzo cicha, mała ulica w pobliżu ulicy Boclaphov i morza Budynek rogówki Apartament 104m2 w katastrze Wiele zamkniętych balkonów, więc można powiedzieć łatwe 115m2 W pełni jasny widok Bardzo jasne Wszystkie wytyczne Bardzo cicho. Blisko plaży 2. piętro Bez windy, miklat Możliwość parkowania z przodu Cena: 5,000,000 Bardzo ładny potencjał z bardzo ładną wysokością pod sufitem Nie spudłuj!

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
