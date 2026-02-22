  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Netivot
  4. Dzielnica mieszkaniowa Programme neuf 1585 sans indexation

Dzielnica mieszkaniowa Programme neuf 1585 sans indexation

Netivot, Izrael
od
$395,010
;
10
Zostawić wniosek
ID: 33737
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Beersheba Subdistrict
  • Miasteczko
    Netivot

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
nowy program w nowej dzielnicy netivot warunki płatności bez precedensu 3 lata budowy indeksowanie

Lokalizacja na mapie

Netivot, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,33M
Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse magnifique
Jerozolima, Izrael
od
$1,41M
Dzielnica mieszkaniowa Vue mer exceptionnelle
Aszkelon, Izrael
od
$498,465
Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove de quatre pieces
Jerusalem, Izrael
od
$1,05M
Dzielnica mieszkaniowa Givat havradim limit rehavia
Jerusalem, Izrael
od
$3,135
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Programme neuf 1585 sans indexation
Netivot, Izrael
od
$395,010
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Rdj 4 p
Dzielnica mieszkaniowa Rdj 4 p
Dzielnica mieszkaniowa Rdj 4 p
Dzielnica mieszkaniowa Rdj 4 p
Dzielnica mieszkaniowa Rdj 4 p
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Rdj 4 p
Dzielnica mieszkaniowa Rdj 4 p
Aszkelon, Izrael
od
$674,025
rdj 4 p z przestronnym ogrodem na zachód mały budynek 4 piętra
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Neuf en centre ville tres lumineux
Dzielnica mieszkaniowa Neuf en centre ville tres lumineux
Dzielnica mieszkaniowa Neuf en centre ville tres lumineux
Dzielnica mieszkaniowa Neuf en centre ville tres lumineux
Dzielnica mieszkaniowa Neuf en centre ville tres lumineux
Raanana, Izrael
od
$2,727
Centrum miasta. Nowy budynek. Cztery pokoje nigdy nie żyją. Piąta podłoga. Parkowanie. dostępne od czerwca 2026
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,85M
W bardzo ładnym budynku Sheinkin Street Mini penthouse o powierzchni 96m2 z tarasem 40 m2 na jednym poziomie składający się z 2 sypialni + duży pokój dzienny 3. piętro z windą Otwórz widok
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się