Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,94M
;
10
ID: 33634
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Apartament ten położony jest w jednym z najbardziej popularnych obszarów północnej ulicy Tel- Aviv, Ben Yehuda, znajduje się w poszukiwaniu środowiska miejskiego, w pobliżu morza, sklepów, transportu, kawiarni i ścieżek rowerowych. Sąsiedztwo, w samym środku odnowy architektonicznej dzięki projektom TAMA 38, jest teraz cennym miejscem do życia lub inwestowania. 3 pokoje, wnętrze 72 m2 i tarasy 23 m2, idealne do korzystania z przestrzeni na zewnątrz. odnowiony budynek po TAMA 38 z windą. Jasny dzięki orientacji wschodniej, północnej i południowej, oferuje przyjemną atmosferę i naturalną wentylację. Rzadkie nieruchomości w tym obszarze, nadaje się zarówno do głównego zamieszkania i inwestycji o silnym potencjale dziedzictwa.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Kalkulator hipoteczny

