  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Top affaire

Dzielnica mieszkaniowa Top affaire

Tel-Awiw, Izrael
$658,350
Dzielnica mieszkaniowa Top affaire
ID: 33466
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Doskonała sprawa! 4-pokojowe mieszkanie ze sprzedaży przez administratora sądu. Wymaga kompletnej renowacji. Wielki potencjał. To prawdziwa okazja, by nikt jej nie przegapił!

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
