  4. Dzielnica mieszkaniowa Beau potentiel au centre de nahariya

Dzielnica mieszkaniowa Beau potentiel au centre de nahariya

Nahariya, Izrael
od
$395,010
;
8
ID: 33695
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Północny
  • Okolica
    Acre Subdistrict
  • Wioska
    Nahariya
  • Miasteczko
    Nahariyya

O kompleksie

Apartament 4 pokoje rue Hertzl W bardzo dobrym stanie, przestronne i jasne Dobry potencjał

Lokalizacja na mapie

Nahariya, Izrael
Sklepy spożywcze
Rekreacja

