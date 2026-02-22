  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Investissement hertzylia

Dzielnica mieszkaniowa Investissement hertzylia

Herzliya, Izrael
od
$874,665
;
6
ID: 33409
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasteczko
    Herzliya

O kompleksie

Apartament 4 pokoje blisko Reichmann University. Miklat w budynku. Siedzi na bardzo przyjemnej ulicy. Idealny do pierwszego zakupu lub inwestycji. Bardzo do wynajęcia.

Lokalizacja na mapie

Herzliya, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex a 2 ps du lac
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex a 2 ps du lac
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex a 2 ps du lac
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex a 2 ps du lac
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex a 2 ps du lac
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex a 2 ps du lac
Aszkelon, Izrael
od
$799,425
w małym budynku 4 piętra, dwupoziomowy penthouse 138m2 powierzchni mieszkalnej + 48m2 tarasu, bardzo piękna fabryka, piwnica i 2 miejsca parkingowe
Agencja
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite
Raanana, Izrael
od
$2,63M
RAANANA - dystrykt Neve Zemer, PROJEKT WYSOKIEJ JAKOŚCI Nowy projekt w jednym z najbardziej poszukiwanych dzielnic Raanany! W high-end projektu 2 budynków 5 i 7 pięter DUPLEX 6 pokoje 161m2 + 2 tarasy 56 i 40m2, podłogi 6 i 7, 2 parking i 1 piwnica : Projekt zatwierdzenia pozwolenia Gwar…
Agencja
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$1,10M
Na sprzedaż - 4 pokojowe mieszkanie na parterze w Ashdod Położony w cichej i dobrze utrzymanej rezydencji, w pobliżu parków, szkół, synagogi i sklepów, ten 4-pokojowy apartament został całkowicie odnowiony z smakiem i jakości materiałów. Oferuje powierzchnię mieszkalną 138 m2 uzupełnioną p…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
