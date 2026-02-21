  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszkelon
  4. Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer

Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer

Aszkelon, Izrael
od
$526,680
20.02.2026
$526,680
5.03.2025
$471,912
13.02.2025
$473,256
;
8
Zostawić wniosek
ID: 25009
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
mieszkanie 4 szt. dipri 3. piętro gage view dobrze utrzymane projekt jakości tylko 2 do wyrównania

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Dans un immeuble neuf
Jerozolima, Izrael
od
$1,724
Dzielnica mieszkaniowa Vue sur la mer
Aszkelon, Izrael
od
$579,975
Dzielnica mieszkaniowa Proche de la mer
Aszkelon, Izrael
od
$529,815
Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire
Jerusalem, Izrael
od
$752,400
Dzielnica mieszkaniowa Etage haut avec vue
Aszkelon, Izrael
od
$589,380
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer
Aszkelon, Izrael
od
$526,680
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Aszkelon, Izrael
od
$579,975
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 5 pieces vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 5 pieces vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 5 pieces vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 5 pieces vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 5 pieces vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 5 pieces vue mer
Bat Jam, Izrael
od
$1,32M
MAGNIFIFIC 5 CZĘŚCI W ODNIESIENIU DO YAM PARK Z PROKSYMITEM LETSION RICHON. PEŁNY WIDOK! Przybliż się do wszystkich ścieżek, kucyków, korzeni, restauracji i plantacji. Kilka minut drogi
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire
Aszkelon, Izrael
od
$783,750
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się