  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Jerusalem quartier mamilla bureau a louer

Dzielnica mieszkaniowa Jerusalem quartier mamilla bureau a louer

Jerozolima, Izrael
od
$36,993
;
9
Zostawić wniosek
ID: 33393
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Jerozolima - Dystrykt Mamilla - biura do wynajęcia Położony na drugim i ostatnim piętrze, o całkowitej tacce 809 m2 surowej, z widokiem na mury Jerozolimy. Miesięczny czynsz: 118 000 Koszty zarządzania: 24,270 miesięcznie

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Agreable bien agence bon emplacement endroit calme spacieux
Raanana, Izrael
od
$4,04M
Dzielnica mieszkaniowa Majestueux 5 pieces a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$1,00M
Dzielnica mieszkaniowa Quartier agamim un beau penthaouse 5 pieces avec grande terasse
Aszkelon, Izrael
od
$890,340
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,04M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,77M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Jerozolima, Izrael
od
$36,993
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 pieces avec grande terrasse rue hertzl florentine
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 pieces avec grande terrasse rue hertzl florentine
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 pieces avec grande terrasse rue hertzl florentine
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 pieces avec grande terrasse rue hertzl florentine
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 pieces avec grande terrasse rue hertzl florentine
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 pieces avec grande terrasse rue hertzl florentine
Tel-Awiw, Izrael
od
$808,830
W samym sercu poszukiwanej dzielnicy Florentine, w ulicy w pełnej odnowy miasta i w pobliżu kawiarni, restauracji, transportu i przyszłej metra, odkryć ten apartament idealny do życia lub inwestycji. Właściwości własności • 2 sztuki • 17m2 taras zewnętrzny • 3. piętro z windą • Apartament o…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Propriete historique unique au coeur du quartier juif
Dzielnica mieszkaniowa Propriete historique unique au coeur du quartier juif
Dzielnica mieszkaniowa Propriete historique unique au coeur du quartier juif
Dzielnica mieszkaniowa Propriete historique unique au coeur du quartier juif
Dzielnica mieszkaniowa Propriete historique unique au coeur du quartier juif
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Propriete historique unique au coeur du quartier juif
Dzielnica mieszkaniowa Propriete historique unique au coeur du quartier juif
Jerozolima, Izrael
od
$43,89M
Ogłoszenie to stanowi niezwykłą okazję do nabycia dwóch niezależnych nieruchomości znajdujących się w historycznej żydowskiej dzielnicy Jerozolimy, zaledwie 600 metrów od Muru Lamentacyjnego. Te rezydencje oferują niezwykłe widoki na Stare Miasto i Har HaBait, łącząc ekskluzywność i piękno p…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$974,045
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się