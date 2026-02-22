  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina

Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,21M
;
8
ID: 33432
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Moshe Sharett Ulica, w najbardziej popularnej i spokojnej okolicy, na wyłączną sprzedaż Przestronny i piękny apartament o powierzchni 66 m2! Odnowione i jasne Zagwarantowany pokój i prywatność Winda obsługująca pół piętra 3 i 5 piętro - mieszkanie na 3 piętrze! Potencjał dla projektu kondominium

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
