  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier

Dzielnica mieszkaniowa Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier

Tel-Awiw, Izrael
od
$5,19M
;
3
Zostawić wniosek
ID: 33552
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Na sprzedaż - Tour Meier, Tel- Aviv Odkryj wyjątkowy apartament w prestiżowym Tour Meir, symbolem luksusu w sercu Tel Awiwu. Nieporównywalne środowisko życia łączące komfort, elegancję i wysokiej klasy usługi. Główne cechy: Powierzchnia: 148 m2 + 12 m2 tarasu Piętro 30 - widok panoramiczny, południowy wschód 4 przestronne i jasne pokoje Prywatny parking i piwnica Rezydent na 3 miesiące - mieszkanie na sprzedaż Świadczenia z tytułu pobytu: Basen, sala gimnastyczna, sauna, hammam, jacuzzi, bilard Winiarnia w budynku Bezpieczeństwo 24 / 7 Cena wnioskowana: 16,550,000 Opłaty Agencji: 2% + VAT Nieruchomości Premium Numer pozwolenia: 31928721

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces quartier neve illan
Aszkelon, Izrael
od
$467,115
Dzielnica mieszkaniowa Spacieux
Aszkelon, Izrael
od
$705,375
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf avec 2 parking cave mamad et cave a deux pas de kikar rabin et ben gurion
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,43M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces a dizengoff netanya special investisseur projet pinoui binoui avance
Netanya, Izrael
od
$642,675
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,50M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Tel-Awiw, Izrael
od
$5,19M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Baka penthouse duplex
Dzielnica mieszkaniowa Baka penthouse duplex
Dzielnica mieszkaniowa Baka penthouse duplex
Jerusalem, Izrael
od
$4,389
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Vue mer magnifique
Dzielnica mieszkaniowa Vue mer magnifique
Dzielnica mieszkaniowa Vue mer magnifique
Dzielnica mieszkaniowa Vue mer magnifique
Dzielnica mieszkaniowa Vue mer magnifique
Dzielnica mieszkaniowa Vue mer magnifique
Dzielnica mieszkaniowa Vue mer magnifique
Netanya, Izrael
od
$627,000
Nice 2 pokoje (1 sypialnia + pokój dzienny) taras Soukka. West. Piękny widok na morze. Idealny dla stóp gruntowych lub inwestycji. Parking i piwnica. Łącznie z mamadem
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel rare
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel rare
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel rare
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel rare
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel rare
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel rare
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel rare
Raanana, Izrael
od
$2,47M
Piękny apartament jednostopniowy. Zajmijcie się tym. Bardzo zaangażowana. Sześć sztuk włącznie z mamadem. 2 bardzo ładny taras jeden z 120 m2 od salonu i drugi z 33 m2 od kuchni. 2 miejsca parkingowe duży cellar. zobaczyć absolutnie
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się