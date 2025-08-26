Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet a katamonim jerusalem

  1. Realting.com
Jerusalem, Izrael
od
$1,42M
26.08.2025
$1,42M
14.07.2025
$1,33M
;
3
ID: 26809
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem

O kompleksie

Nowy projekt zlokalizowany w Jerozolimie Katamon blisko wszystkich obiektów, sklepów, restauracji, Canion Hadar, w pobliżu Emek refaim... Budynek 7- piętrowy dostępne w marcu 2026 r. Pinoui / binoui, ogrzewanie podłogowe, winda, parking, piwnica opcjonalna, domofon Ostatnie apartamenty 1, 4p, rez de Jardin 131 M2 i 28m2 ogród na 5.270.000sh 4p, 113m2 i 35m2 ogród do 4.720.000sh Ceny podlegają zmianie i nie zawierają opłat naszej agencji, które są 2% bez podatków Aby uzyskać więcej informacji lub zorganizować wizytę, Zadzwoń natychmiast pod numer 054 946 1963

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael

