Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire

Aszkelon, Izrael
od
$783,750
20.02.2026
$783,750
14.03.2025
$702,250
24.12.2024
$695,250
;
10
Zostawić wniosek
ID: 23524
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$1,22M
Nowy apartament 3 pokój 112m2 - Bayit Vegan, Jerozolima Trzecie piętro, nowy budynek Taras 8m2 soucca Salon, jadalnia, 1 kuchnia 3 sypialnie, 2 łazienki, 2 toalety Klimatyzacja, doud shemech, Pancerne drzwi, winda, parking Cena: 3,900,000 sh (komitet agencji 2% bez podatków) Aby uzyskać w…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,35M
Idealna lokalizacja przy ulicy Shenkin w pobliżu Shouk Hacarmel Pokoje mieszkalne3 93 m2 + 8,5 m2 balkon 4 piętro z tyłu (bardzo cicho) miejsce parkingowe w systemie robotycznym Ostrożnie! W porównaniu z planem mieszkania, mały pokój przylegający do kuchni został usunięty C IS A 3 PIECES
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Tres grand centre raanana immeuble recent
Dzielnica mieszkaniowa Tres grand centre raanana immeuble recent
Dzielnica mieszkaniowa Tres grand centre raanana immeuble recent
Dzielnica mieszkaniowa Tres grand centre raanana immeuble recent
Dzielnica mieszkaniowa Tres grand centre raanana immeuble recent
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Tres grand centre raanana immeuble recent
Dzielnica mieszkaniowa Tres grand centre raanana immeuble recent
Raanana, Izrael
od
$1,09M
Bardzo rzadko. Centrum miasta Raanana. Ulica ma unikalny zmysł blisko wszystkich. Duży i przestronny. Bardzo duży salon. Duże pokoje. Mamad. Parkowanie. Taras 13 m2
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
