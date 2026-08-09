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Wille na sprzedaż w Małe Wyspy Sundajskie Zachodnie, Indonezja

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Taliwang
4
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28 obiektów total found
Willa w Lesser Sunda Islands, Indonezja
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Willa
Lesser Sunda Islands, Indonezja
Wille znajdują się w obiecującej części South Lombok, łącząc naturalną autentyczność, wygodn…
$53,000
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Hayat
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Willa w Sumbawa, Indonezja
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Willa
Sumbawa, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 138 m²
Rinjani Bay 1- Bedroom Pool Villa jest jednym z tylko 12 willi wyłącznie umieszczone w ośrod…
$288,750
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Willa w Taliwang, Indonezja
Willa
Taliwang, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Ta luksusowa willa Sumbawa stanowi sztandarową ofertę w jednym z najbardziej niezwykłych kur…
$164,990
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TekceTekce
Willa w Kute, Indonezja
Willa
Kute, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Freehold Lombok luksusowe wille, możliwość w jednym z najbardziej dostępnych punktów wejścia…
$85,000
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Willa w Kute, Indonezja
Willa
Kute, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
Ta luksusowa willa Lombok jest flagową ofertą na jednym z najbardziej niezwykłych ośrodków p…
$339,990
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Willa w Kute, Indonezja
Willa
Kute, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Ta willa Lombok znajduje się na jednej z najbardziej niezwykłych pozycji w Azji Południowo-W…
$139,990
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Willa w Kute, Indonezja
Willa
Kute, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Lombok darmowy butikowy wille możliwość w jednym z najbardziej ekscytujących miejsc Azji Poł…
$179,000
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Willa w Kute, Indonezja
Willa
Kute, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Luksusowe darmowe butikowe wille Lombok możliwość w jednym z najbardziej ekscytujących miejs…
$129,000
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Willa w Taliwang, Indonezja
Willa
Taliwang, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Ta inwestycja w nieruchomości Sumbawa stanowi najsilniejszą propozycję wartości w ośrodku - …
$114,990
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Willa w Taliwang, Indonezja
Willa
Taliwang, Indonezja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Ta inwestycja Sumbawa glamping willi oferuje najbardziej unikalną i charakterystyczną ofertę…
$79,990
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Willa w Taliwang, Indonezja
Willa
Taliwang, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Willa inwestycyjna Sumbawa umieszcza Cię na jednej z najbardziej niezwykłych miejsc na plaży…
$89,990
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Willa w Kute, Indonezja
Willa
Kute, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Luksusowe lombok darmowy butikowy willa możliwość inaczej niż cokolwiek innego w południowo-…
$69,000
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Willa w Kute, Indonezja
Willa
Kute, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Ta inwestycja w nieruchomości Lombok stanowi najsilniejszą propozycję wartości na jednym z n…
$229,990
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Willa w Selong Belanak, Indonezja
Willa
Selong Belanak, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Wykończony 1 sypialnia jednopiętrowa willa o łącznej wielkości działki od 200 m2. FREEHOLD, …
$167,500
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Willa 3 pokoi w Kuta, Indonezja
Willa 3 pokoi
Kuta, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 1
Unique opportunity to purchase the most advantageous two bedroom villa FREEHOLD on the islan…
$197,000
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Willa w Sumbawa, Indonezja
Willa
Sumbawa, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 138 m²
Rinjani Bay 1- Bedroom Pool Villa jest jednym z tylko 12 willi wyłącznie umieszczone w ośrod…
$288,750
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Willa w Kuta, Indonezja
Willa
Kuta, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Ceny w projekcie wahają się od 230 000 EUR do 350 000 EUR.Luksusowy kompleks kurortu mający …
$379,000
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Willa w Kuta, Indonezja
Willa
Kuta, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 1
Prices in the project start from $245,000 The project consists of 18 two and three bedroo…
$245,000
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Willa w Sumbawa, Indonezja
Willa
Sumbawa, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 138 m²
Rinjani Bay 1- Bedroom Pool Villa jest jednym z tylko 12 willi wyłącznie umieszczone w ośrod…
$288,750
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Willa w Lombok Utara, Indonezja
Willa
Lombok Utara, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
Gili Air, jedna z najbardziej uroczych wysp Indonezji, oferuje unikalną ucieczkę, gdzie rowe…
$213,500
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Willa w Lombok Utara, Indonezja
Willa
Lombok Utara, Indonezja
Sypialnie 2
Na sprzedaż jest elegancka willa z dwoma sypialniami z prywatnym basenem w środku morza turk…
$700,100
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Willa w Sumbawa, Indonezja
Willa
Sumbawa, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 138 m²
Rinjani Bay 1- Bedroom Pool Villa jest jednym z tylko 12 willi wyłącznie umieszczone w ośrod…
$288,750
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Willa w Lombok Tengah, Indonezja
Willa
Lombok Tengah, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba kondygnacji 1
Odkryj przestronną willę 242m2 z prywatnym basenem, tropikalnym ogrodem, w pełni umeblowaną …
$250,000
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Willa w Sumbawa, Indonezja
Willa
Sumbawa, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 138 m²
Rinjani Bay 1- Bedroom Pool Villa jest jednym z tylko 12 willi wyłącznie umieszczone w ośrod…
$288,750
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Willa 2 pokoi w Lombok Tengah, Indonezja
Willa 2 pokoi
Lombok Tengah, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż jest luksusowa willa z dwoma sypialniami, odzwierciedlająca istotę greckiego sty…
$386,665
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Willa w Lombok Tengah, Indonezja
Willa
Lombok Tengah, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Ucieczka do raju i uwolnić swój wewnętrzny surferOdkryj doskonałe luksusowe wille surfingowe…
$226,676
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Willa w Lombok Utara, Indonezja
Willa
Lombok Utara, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Na sprzedaż jest elegancka willa z jedną sypialnią z basenem lagoon-jak w środku morza turku…
$406,050
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Willa w Sumbawa, Indonezja
Willa
Sumbawa, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 138 m²
Rinjani Bay 1- Bedroom Pool Villa jest jednym z tylko 12 willi wyłącznie umieszczone w ośrod…
$288,750
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Parametry nieruchomości w Małe Wyspy Sundajskie Zachodnie, Indonezja

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