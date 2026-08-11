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Wille na sprzedaż w Taliwang, Indonezja

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4 obiekty total found
Willa w Taliwang, Indonezja
Willa
Taliwang, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Ta luksusowa willa Sumbawa stanowi sztandarową ofertę w jednym z najbardziej niezwykłych kur…
$164,990
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Willa w Taliwang, Indonezja
Willa
Taliwang, Indonezja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Ta inwestycja Sumbawa glamping willi oferuje najbardziej unikalną i charakterystyczną ofertę…
$79,990
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Willa w Taliwang, Indonezja
Willa
Taliwang, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Willa inwestycyjna Sumbawa umieszcza Cię na jednej z najbardziej niezwykłych miejsc na plaży…
$89,990
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TekceTekce
Willa w Taliwang, Indonezja
Willa
Taliwang, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Ta inwestycja w nieruchomości Sumbawa stanowi najsilniejszą propozycję wartości w ośrodku - …
$114,990
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