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Mieszkania na sprzedaż w Małe Wyspy Sundajskie Zachodnie, Indonezja

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1 obiekt total found
Mieszkanie 1 pokój w Lombok Utara, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Lombok Utara, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Na sprzedaż znajduje się jedna sypialnia luksusowe apartamenty z lagoon-podobny basen w środ…
$195,100
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Parametry nieruchomości w Małe Wyspy Sundajskie Zachodnie, Indonezja

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Luksusowe
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