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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Surabaja, Indonezja

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2 obiekty total found
Dom 5 pokojów w Peneleh, Indonezja
Dom 5 pokojów
Peneleh, Indonezja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
P R O E TO MADURA V I L L A R E S O R T E T O.VILL FOR COMPLEX AREA4, SPALICESLAND - 360 M2B…
$394,000
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Dom 6 pokojów w Peneleh, Indonezja
Dom 6 pokojów
Peneleh, Indonezja
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 2
M O A   V I L L A   R E S O R T   B A L I Villas from $ 420,000 Deposit only $ 5000 Payback …
$495,000
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Parametry nieruchomości w Surabaja, Indonezja

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