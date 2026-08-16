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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Sumba Barat Daya, Indonezja

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domy
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4 obiekty total found
Willa w Sumba Barat Daya, Indonezja
Willa
Sumba Barat Daya, Indonezja
Sypialnie 2
Dwupokojowa willa przy plaży Sumba, Indonezja jest zalecaną jednostką w tym rozwoju - i z do…
$134,990
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Willa w Sumba Barat Daya, Indonezja
Willa
Sumba Barat Daya, Indonezja
Sypialnie 1
Ta willa z jedną sypialnią przy plaży Sumba, Indonezja oferuje jeden z najbardziej dostępnyc…
$94,990
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Willa w Sumba Barat Daya, Indonezja
Willa
Sumba Barat Daya, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Ta inwestycja w willę Sumba znajduje się w samym sercu jednego z najbardziej interesujących …
$94,990
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It Is RealtyIt Is Realty
Willa w Sumba Barat Daya, Indonezja
Willa
Sumba Barat Daya, Indonezja
Sypialnie 3
The Three-Bedroom Beachfront Villa Sumba jest sztandarową jednostką w rozwoju Oceanu Indyjsk…
$189,990
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Parametry nieruchomości w Sumba Barat Daya, Indonezja

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