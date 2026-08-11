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Wille na sprzedaż w Sanur, Indonezja

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3 obiekty total found
Willa w Sanur, Indonezja
Willa
Sanur, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 180 m²
Ta nowoczesna willa tropikalna w Sanur znajduje się na 200m ² ziemi z 185m ² dwupiętrowy bud…
$235,600
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Willa w Sanur, Indonezja
Willa
Sanur, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 312 m²
Połączenie ciepłych, ziemistych odcieni śródziemnomorskiego designu z praktycznymi, nowoczes…
$115,900
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Willa w Sanur, Indonezja
Willa
Sanur, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Z dala od wszystkich obiektów, które Sanur ma do zaoferowania i zaledwie 1 km do Mertasari S…
$222,677
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