  1. Realting.com
  2. Indonezja
  3. North Kuta
  4. Komercyjne
  5. Hotel

Hotele na sprzedaż w North Kuta, Indonezja

Canggu
3
5 obiektów total found
🔥 EXCLUSIVE! Entire Floor for Sale in 5* Hotel (Bali) – 28 Units w Canggu, Indonezja
🔥 EXCLUSIVE! Entire Floor for Sale in 5* Hotel (Bali) – 28 Units
Canggu, Indonezja
Pokoje 30
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 1 500 m²
Piętro 3/4
📍 UNIQUE LOCATION - OSTATNIJ DOSTĘPNEJ PLOT W BATU BOLONG BEACH✔Ostateczny dostępny projekt …
$6,30M
Hotel 45 m² w Canggu, Indonezja
Hotel 45 m²
Canggu, Indonezja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Price starts from; 43,000 USD Welcome to the ELLE Resort & Beach Club, a 5-star beachfront d…
$43,000
Hotel 45 m² w Canggu, Indonezja
Hotel 45 m²
Canggu, Indonezja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Cena zaczyna się od; 43,000 USDWitamy w klubie ELLE Resort & Beach Club, pięciogwiazdkowym r…
$43,000
Exclusive Investment Opportunity – Boutique Villa Complex in Bali 🌴🏡 w Kerobokan Kelod, Indonezja
Exclusive Investment Opportunity – Boutique Villa Complex in Bali 🌴🏡
Kerobokan Kelod, Indonezja
Pokoje 10
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 1
Przedstawiamy kompleks 10 prywatnych willi z jedną sypialnią w jednym z najbardziej wysublim…
$2,70M
Modern Tropical Living Complex in Umalas – A Secure Retreat with Timeless Design w Kerobokan Kelod, Indonezja
Modern Tropical Living Complex in Umalas – A Secure Retreat with Timeless Design
Kerobokan Kelod, Indonezja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Liczba kondygnacji 2
Nestled in Umalas, one of Bali’s most balanced and desirable areas between Seminyak and Bera…
$1,99M
