Hotele na sprzedaż w Canggu, Indonezja

nieruchomości komercyjne
8
3 obiekty total found
🔥 EXCLUSIVE! Entire Floor for Sale in 5* Hotel (Bali) – 28 Units w Canggu, Indonezja
🔥 EXCLUSIVE! Entire Floor for Sale in 5* Hotel (Bali) – 28 Units
Canggu, Indonezja
Pokoje 30
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 1 500 m²
Piętro 3/4
📍 UNIQUE LOCATION - OSTATNIJ DOSTĘPNEJ PLOT W BATU BOLONG BEACH✔Ostateczny dostępny projekt …
$6,30M
Agencja
ESTABRO
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Telegram Napisz w Telegram
Hotel 45 m² w Canggu, Indonezja
Hotel 45 m²
Canggu, Indonezja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Price starts from; 43,000 USD Welcome to the ELLE Resort & Beach Club, a 5-star beachfront d…
$43,000
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Hotel 45 m² w Canggu, Indonezja
Hotel 45 m²
Canggu, Indonezja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Cena zaczyna się od; 43,000 USDWitamy w klubie ELLE Resort & Beach Club, pięciogwiazdkowym r…
$43,000
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
