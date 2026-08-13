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Wille na sprzedaż w Kerobokan, Indonezja

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28 obiektów total found
Willa 2 pokoi w Kerobokan, Indonezja
Willa 2 pokoi
Kerobokan, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 140 m²
Ready- wykonane willi dla komfortowego życia i wypożyczalni w Bali!Przytulna willa w Kerobok…
$245,000
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DDA Real Estate
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Willa 3 pokoi w Kerobokan, Indonezja
Willa 3 pokoi
Kerobokan, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 197 m²
Ready-made willa z 3 sypialniami do wynajęcia i na Bali!Nowoczesna willa w Kerobokan jest do…
$300,000
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa 3 pokoi w Kerobokan, Indonezja
Willa 3 pokoi
Kerobokan, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 1
Przytulna willa z 2 sypialniami i tarasem z widokiem na pola ryżowe (Bali)!Casa Mahena to no…
$165,000
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Agencja
DDA Real Estate
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TekceTekce
Willa 3 pokoi w Kerobokan, Indonezja
Willa 3 pokoi
Kerobokan, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 159 m²
Liczba kondygnacji 2
Wyjątkowa okazja, aby zainwestować w w pełni umeblowaną willę premium w Bali o wysokim poten…
$492,757
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa 3 pokoi w Kerobokan, Indonezja
Willa 3 pokoi
Kerobokan, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 120 m²
Nowoczesna willa z 2 sypialniami i przestronnym tarasem z widokiem na pola ryżowe (Bali)Casa…
$179,000
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa w Kerobokan, Indonezja
Willa
Kerobokan, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Położony w coraz bardziej popularnej kieszeni Semer Kerobokan, ta markowa-nowa 1-pokojowa wi…
$128,100
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Willa w Kerobokan, Indonezja
Willa
Kerobokan, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Położony w coraz bardziej popularnej kieszeni Semer Kerobokan, ta markowa 1-pokojowa willa o…
$128,100
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Agencja
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Willa 2 pokoi w Kerobokan, Indonezja
Willa 2 pokoi
Kerobokan, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Willa z tropikalnym ogrodem w okolicy Umalas!Villa Bebop to stylowa willa z dwoma sypialniam…
$245,000
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa 5 pokojów w Kerobokan, Indonezja
Willa 5 pokojów
Kerobokan, Indonezja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 479 m²
Liczba kondygnacji 2
Wyjątkowa okazja, aby zainwestować w premium willi na Bali o wysokim potencjale czynszu!W pe…
$1,03M
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa w Kerobokan, Indonezja
Willa
Kerobokan, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Położony w założonej dzielnicy mieszkalnej Kerobokan, w pobliżu sklepów i restauracji, ten n…
$122,000
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Willa w Kerobokan, Indonezja
Willa
Kerobokan, Indonezja
$155,169
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International real estate agency Habita
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Willa 4 pokoi w Kerobokan, Indonezja
Willa 4 pokoi
Kerobokan, Indonezja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 196 m²
Liczba kondygnacji 2
Trzy sypialnie willa SANTANI VILLA 2 w Changu, gdzie nowoczesny komfort spełnia Balijski sma…
$370,000
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa 4 pokoi w Kerobokan, Indonezja
Willa 4 pokoi
Kerobokan, Indonezja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 185 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesna willa na sprzedaż w Kerabokan, Bali!Unikalna oferta: przestronna willa z trzema s…
$425,000
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa w Kerobokan, Indonezja
Willa
Kerobokan, Indonezja
$140,336
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International real estate agency Habita
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Willa 4 pokoi w Kerobokan, Indonezja
Willa 4 pokoi
Kerobokan, Indonezja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 1
Villa Hacienda to twój dom pod klucz i biznes na Bali!Posiadamy wszystkie pozwolenia na budo…
$470,000
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa w Kerobokan, Indonezja
Willa
Kerobokan, Indonezja
$140,336
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International real estate agency Habita
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Willa w Kerobokan, Indonezja
Willa
Kerobokan, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 710 m²
Położony w samym sercu Umalas, ta kompaktowa, ale pięknie zaprojektowana willa z 1 sypialnią…
$119,560
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Willa 3 pokoi w Kerobokan, Indonezja
Willa 3 pokoi
Kerobokan, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 194 m²
Liczba kondygnacji 2
Wyjątkowa okazja do zainwestowania w premium willi na Bali z wysokim dochodem z wynajmu - wi…
$591,613
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa w Kerobokan, Indonezja
Willa
Kerobokan, Indonezja
$164,296
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International real estate agency Habita
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Willa w Kerobokan, Indonezja
Willa
Kerobokan, Indonezja
$140,336
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Agencja
International real estate agency Habita
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Willa w Kerobokan, Indonezja
Willa
Kerobokan, Indonezja
$237,317
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International real estate agency Habita
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Willa w Kerobokan, Indonezja
Willa
Kerobokan, Indonezja
$164,296
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International real estate agency Habita
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Willa w Kerobokan, Indonezja
Willa
Kerobokan, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Liczba kondygnacji 2
Projekt miejsca zamieszkania lub inwestycji z zyskiem.Wynajęcie ziemi na 23 lata. Nieruchomo…
$290,000
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa w Kerobokan, Indonezja
Willa
Kerobokan, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Położony w Kerobokan, z łatwym dostępem do Seminyak i Denpasar, ten trzypokojowy ensuite wil…
$222,650
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Willa w Kerobokan, Indonezja
Willa
Kerobokan, Indonezja
$279,000
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International real estate agency Habita
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Willa w Kerobokan, Indonezja
Willa
Kerobokan, Indonezja
$140,336
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Agencja
International real estate agency Habita
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Willa w Kerobokan, Indonezja
Willa
Kerobokan, Indonezja
$140,336
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Agencja
International real estate agency Habita
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Willa w Kerobokan Kaja, Indonezja
Willa
Kerobokan Kaja, Indonezja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Doświadcz nowoczesnego minimalistycznego życia z tą markową willą z 4 sypialniami w spokojne…
$237,900
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