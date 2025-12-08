Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Indonezja
  3. Małe Wyspy Sundajskie Wschodnie
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Garaż

Domy z garażem na sprzedaż w Małe Wyspy Sundajskie Wschodnie, Indonezja

wille
3
1 obiekt total found
Willa w Lesser Sunda Islands, Indonezja
Willa
Lesser Sunda Islands, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Savor the Serenity of Coastal Living - W pełni umeblowane 2-Bed Beachfront Villa z Breathtak…
$450,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
BNBPROFITS
Języki komunikacji
English
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Małe Wyspy Sundajskie Wschodnie, Indonezja

z Ogród
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się