Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Indonezja
  3. Denpasar
  4. Mieszkania
  5. Penthouse

Penthouse na Sprzedaż w Denpasar, Indonezja

Penthouse Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Penthouse 4 pokoi w Sanur, Indonezja
Penthouse 4 pokoi
Sanur, Indonezja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 337 m²
Piętro 2/4
**MAGNUM RESORT SANUR** is an ultra-luxury complex located on the prime beachfront of the In…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ESTABRO
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Denpasar, Indonezja

z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się