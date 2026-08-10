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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w West Denpasar, Indonezja

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domy
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17 obiektów total found
Willa w Pemecutan, Indonezja
Willa
Pemecutan, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Obudź się, aby zamiatać widoki na ocean i zakończyć swoje dni ze złotymi zachodami słońca Ba…
$154,350
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Willa w Denpasar, Indonezja
Willa
Denpasar, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 208 m²
Ten luksusowy kompleks willi wchodzi w ostatnią fazę dostępności. Tylko sześć willi pozostaj…
$236,680
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Willa w Pemecutan, Indonezja
Willa
Pemecutan, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Ta śródziemnomorska willa w Balangan łączy wyrafinowanie z codziennym komfortem. Oferujący p…
$194,250
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Mieszkanie 2 pokoi w Denpasar, Indonezja
Mieszkanie 2 pokoi
Denpasar, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Designerski kompleks z 8 apartamentami i 4 lokalami komercyjnymi. Gotowy, dochodowy kompl…
$99,000
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RESIDE BALI GROUP
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Willa 2 pokoi w Denpasar, Indonezja
Willa 2 pokoi
Denpasar, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 1
Readymade willa z 2 sypialniami w okolicy Kerobokan!Spring Villa to nowoczesna dwupiętrowa w…
$104,000
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DDA Real Estate
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Willa w Pemecutan, Indonezja
Willa
Pemecutan, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Ta urocza willa z dwoma sypialniami w Nyang Nyang łączy nowoczesny komfort z bujnym tropikal…
$204,750
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Willa w Pemecutan, Indonezja
Willa
Pemecutan, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Nowoczesna willa z trzema sypialniami w Uluwatu przeznaczona do tropikalnego życia i zdalnej…
$252,000
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Willa w Pemecutan, Indonezja
Willa
Pemecutan, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Nowoczesna willa z dwoma sypialniami zaledwie kilka chwil od malowniczych klifów i plaż Nyan…
$186,375
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Mieszkanie 1 pokój w Pemecutan, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Pemecutan, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 2/2
Elitarne apartamenty w pobliżu oceanu.Możliwość inwestycji: okres zwrotu 5- 6 lat. 5-letnia …
$119,000
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DDA Real Estate
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Dom 4 pokoi w Denpasar, Indonezja
Dom 4 pokoi
Denpasar, Indonezja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 353 m²
Lokalizacja / oddalenia:10 minut do centrum handlowego poziomu 215 minut do State Senior Hig…
$230,100
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Willa w Pemecutan, Indonezja
Willa
Pemecutan, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Stylowa nowoczesna willa przeznaczona do relaksującego życia i życia zawodowego. Z dwoma syp…
$210,000
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Willa w Pemecutan, Indonezja
Willa
Pemecutan, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Mediterranean inspirowane schronienie w samym sercu Uluwatu, to 1-pokojowe mieszkanie oferuj…
$147,000
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Willa w Pemecutan, Indonezja
Willa
Pemecutan, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Żyj marzeniem Berawy w tym eleganckim lofcie z sypialnią, które uosabia luksus z tyłu Bali. …
$143,850
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Willa 4 pokoi w Denpasar, Indonezja
Willa 4 pokoi
Denpasar, Indonezja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 124 m²
Liczba kondygnacji 2
Unikalna willa w najlepszej okolicy nad oceanem.Za życie i inwestycje!Każda willa jest wypos…
$180,000
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DDA Real Estate
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Willa w Pemecutan, Indonezja
Willa
Pemecutan, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Ta minimalistyczna willa z dwoma sypialniami w Uluwatu oferuje nowoczesną prostotę i codzien…
$199,500
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Willa w Pemecutan, Indonezja
Willa
Pemecutan, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Ucieczka do tej przytulnej willi śródziemnomorskiej w Ungasan, gdzie nowoczesny komfort speł…
$175,350
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Willa w Pemecutan, Indonezja
Willa
Pemecutan, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Położony w spokojnym sercu Kedungu, Villa Taman łączy tropikalny spokój i nowoczesny komfort…
$206,850
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Parametry nieruchomości w West Denpasar, Indonezja

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