Lokale Biurowe w Indonezja

2 obiekty total found
Coworking Space & Private Offices for Sale in Ubud – with Café & Event Facilities w Ubud, Indonezja
Coworking Space & Private Offices for Sale in Ubud – with Café & Event Facilities
Ubud, Indonezja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 1
Set in the cultural heart of Bali, this 720 m² coworking and private office complex in Ubud …
$820,000
Zostaw prośbę
Prime Coworking Space for Sale in Berawa – with Private Offices & Event Facilities w Tibubeneng, Indonezja
Prime Coworking Space for Sale in Berawa – with Private Offices & Event Facilities
Tibubeneng, Indonezja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 1
Located in the heart of Berawa, one of Bali’s most vibrant and fast-growing areas, this expa…
$1,15M
Zostaw prośbę
