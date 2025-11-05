Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Indonezja
  3. Cikoneng
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Cikoneng, Indonezja

1 obiekt total found
Willa 6 pokojów w Margaluyu, Indonezja
Willa 6 pokojów
Margaluyu, Indonezja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 411 m²
Liczba kondygnacji 1
$230,000
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Cikoneng, Indonezja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się