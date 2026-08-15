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Penthouse na Sprzedaż w Bali, Indonezja

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Kuta Selatan
5
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9 obiektów total found
Penthouse w Ubud, Indonezja
Penthouse
Ubud, Indonezja
Sypialnie 1
Powierzchnia 58 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$159,500
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Penthouse 3 pokoi w Kerobokan, Indonezja
Penthouse 3 pokoi
Kerobokan, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 162 m²
Piętro 4/4
SYGNATURA UMALAS - Luksusowy Dom Klubowy z pasywnym dochodem w sercu BaliPENTHOUSE, w pełni …
$730,000
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Agencja
ESTABRO
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Penthouse w Ungasan, Indonezja
Penthouse
Ungasan, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
Piętro 3
Metal DreamZamknięty kompleks willi i apartamentów z widokiem na ocean.17% ROIObiekty:Aparta…
$480,000
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Penthouse 3 pokoi w Kerobokan, Indonezja
Penthouse 3 pokoi
Kerobokan, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 162 m²
Piętro 2/4
THE UMALAS SIGNATURE — Luxury Club House with Passive Income in the Heart of Bali One-…
$690,000
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Agencja
ESTABRO
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Penthouse 4 pokoi w Sanur, Indonezja
Penthouse 4 pokoi
Sanur, Indonezja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 337 m²
Piętro 2/4
**MAGNUM RESORT SANUR** is an ultra-luxury complex located on the prime beachfront of the In…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
ESTABRO
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English, Русский, Türkçe
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Penthouse 2 pokoi w Kutuh, Indonezja
Penthouse 2 pokoi
Kutuh, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 92 m²
Piętro 4/4
Pandawa Marzenie LOYO & BONDAR jest miejscem, gdzie luksus spełnia opłacalne inwestycje.1. U…
$320,000
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse w Ungasan, Indonezja
Penthouse
Ungasan, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Piętro 3
Metal DreamZamknięty kompleks willi i apartamentów z widokiem na ocean.17% ROIObiekty:Aparta…
$370,000
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Penthouse 2 pokoi w Kutuh, Indonezja
Penthouse 2 pokoi
Kutuh, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Piętro 4/4
Pandawa Marzenie LOYO & BONDAR jest miejscem, gdzie luksus spełnia opłacalne inwestycje.1. U…
$240,000
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Penthouse w Ungasan, Indonezja
Penthouse
Ungasan, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Piętro 3
Metal DreamZamknięty kompleks willi i apartamentów z widokiem na ocean.17% ROIObiekty:Aparta…
$290,000
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Parametry nieruchomości w Bali, Indonezja

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