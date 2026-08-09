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Domy na sprzedaż w Środkowe Węgry, Węgry

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Budapeszt
12
21 obiekt total found
Dom w Budapeszt, Węgry
Dom
Budapeszt, Węgry
Ten luksusowy-zaprojektowany, 149 m ² (brutto) częściowo oddzielony dom z trzema balkonami, …
$1,05M
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom 5 pokojów w Csomor, Węgry
Dom 5 pokojów
Csomor, Węgry
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 3
Luxury Family Home with Panoramic View in Csömör – Move-in Ready For sale in the peaceful…
$856,697
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Dom 8 pokojów w Budapeszt, Węgry
Dom 8 pokojów
Budapeszt, Węgry
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 3
A beautifully maintained, detached family house is for sale in Zugló’s most sought-after “Go…
$976,130
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LDV InvestLDV Invest
Rezydencja 6 pokojów w Solymar, Węgry
Rezydencja 6 pokojów
Solymar, Węgry
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 420 m²
Liczba kondygnacji 2
Na granicy Budapesztu w Shoymar, dom budowy w 2018 roku, 430 m2, 2 kondygnacje z wewnętrznym…
$1,40M
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Dom 5 pokojów w Budapeszt, Węgry
Dom 5 pokojów
Budapeszt, Węgry
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 3
Dobrze utrzymany trzypiętrowy dom rodzinny na sprzedaż, w zielonej dzielnicy mieszkalnej Rák…
$539,742
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Dom w Budapeszt, Węgry
Dom
Budapeszt, Węgry
In a quiet and green part of Budapest’s 2nd district, in Remetekertváros, two premium twin-h…
$1,05M
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
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Dom w Rackeve, Węgry
Dom
Rackeve, Węgry
W jednym z najbardziej ekskluzywnych i naturalnie urzekających miejsc Ráckeve, na szczycie w…
$1,24M
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
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Willa 6 pokojów w Pomaz, Węgry
Willa 6 pokojów
Pomaz, Węgry
Pokoje 6
Powierzchnia 243 m²
W jednym z najcichszych obszarów 2013 Pomaz oferuje na sprzedaż nowoczesny, oddzielny budyne…
$599,721
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Dom w Csomor, Węgry
Dom
Csomor, Węgry
Na sprzedaż w spokojnej, południowo-zachodniej części Csömör Középhegy, ten nowoczesny, trzy…
$922,053
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
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Dom 6 pokojów w Budapeszt, Węgry
Dom 6 pokojów
Budapeszt, Węgry
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 3
Własność przemysłowa i mieszkaniowa na sprzedaż - District XVI, BudapesztPołożony zaledwie 2…
$803,871
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Dom w Budapeszt, Węgry
Dom
Budapeszt, Węgry
Przestronny dom rodzinny o powierzchni 360 m ² jest na sprzedaż na ulicy Gárda w cichej, zie…
$499,081
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
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Dom 5 pokojów w Rackeve, Węgry
Dom 5 pokojów
Rackeve, Węgry
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
W jednym z najbardziej ekskluzywnych i naturalnie urzekających miejsc Ráckeve, na szczycie w…
$1,17M
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Dom w Budapeszt, Węgry
Dom
Budapeszt, Węgry
A beautifully maintained, detached family house is for sale in Zugló’s most sought-after “Go…
$985,863
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom 12 pokojów w Budapeszt, Węgry
Dom 12 pokojów
Budapeszt, Węgry
Pokoje 12
Powierzchnia 410 m²
Ta stylowa willa z lat 30. znajduje się na południowym zboczu góry Sas- hegy ("Góra Orła") -…
$1,63M
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Dom 6 pokojów w Budapeszt, Węgry
Dom 6 pokojów
Budapeszt, Węgry
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 3
Dom rodzinny z doskonałą lokalizacją - Budapeszt, District XVI., Főhadnagy StreetTen trzypię…
$528,258
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Dom w Budapeszt, Węgry
Dom
Budapeszt, Węgry
Oferujemy ten trzypiętrowy obiekt przemysłowy na 975 m ² powierzchni narożnej, nadaje się do…
$823,148
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
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Dom 7 pokojów w Budapeszt, Węgry
Dom 7 pokojów
Budapeszt, Węgry
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 3
This exceptional 360 m² family house sits on a 420 m² plot in a peaceful, green area of Buda…
$591,420
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Willa 5 pokojów w Dunaharaszti, Węgry
Willa 5 pokojów
Dunaharaszti, Węgry
Pokoje 5
Powierzchnia 260 m²
A 260 m ², 5-pokojowy dom jest na sprzedaż w 2330 Dunaharaszti (niemiecki: Harrast - miasto …
$423,375
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Willa 5 pokojów w Pomaz, Węgry
Willa 5 pokojów
Pomaz, Węgry
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 189 m²
Liczba kondygnacji 2
$687,231
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Willa 4 pokoi w Zsambek, Węgry
Willa 4 pokoi
Zsambek, Węgry
Pokoje 4
Powierzchnia 172 m²
Liczba kondygnacji 3
Nieruchomość znajduje się w Zsámbék, w cichej, zielonej okolicy, w pobliżu okolicznych gór i…
$263,304
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Dom w Budapeszt, Węgry
Dom
Budapeszt, Węgry
Powierzchnia 450 m²
Na sprzedaż: Odnowiony wielorodzinny dom w 12. dzielnicy Budapesztu Położony w Budapeszcie,…
$3,02M
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Typy nieruchomości w Środkowe Węgry.

wille

Parametry nieruchomości w Środkowe Węgry, Węgry

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
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