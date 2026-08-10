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Domy na sprzedaż w Heviz, Węgry

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5 obiektów total found
Dom wolnostojący 4 pokoi w Heviz, Węgry
Dom wolnostojący 4 pokoi
Heviz, Węgry
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż jest nowoczesny dom rodzinny w Hévíz, położony w cichej i przytulnej okolicy, za…
$436,340
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Willa 6 pokojów w Heviz, Węgry
Willa 6 pokojów
Heviz, Węgry
Pokoje 6
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 2
Ten atrakcyjny dom jednorodzinny na 8380 Hévíz łączy w sobie nowoczesny komfort, wysokiej ja…
$474,009
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Dom 8 pokojów w Heviz, Węgry
Dom 8 pokojów
Heviz, Węgry
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 317 m²
Liczba kondygnacji 3
W jednej z najpiękniejszych ulic panoramicznych Hévíz, trzypiętrowy dom rodzinny odpowiedni …
$577,856
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LDV InvestLDV Invest
Dom 6 pokojów w Heviz, Węgry
Dom 6 pokojów
Heviz, Węgry
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 360 m²
Liczba kondygnacji 3
Na jednej z najpiękniejszych ulic Hévíz oferujemy na sprzedaż trzypiętrowy dom rodzinny odpo…
$353,883
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Rezydencja 5 pokojów w Heviz, Węgry
Rezydencja 5 pokojów
Heviz, Węgry
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 274 m²
Liczba kondygnacji 2
Na cichej i panoramicznej ulicy malowniczej Heviz, unikalny dom rodzinny z nowoczesnym wzorn…
$1,02M
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