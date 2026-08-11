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Domy na sprzedaż w Budapeszt, Węgry

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11 obiektów total found
Dom w Budapeszt, Węgry
Dom
Budapeszt, Węgry
Ten luksusowy-zaprojektowany, 149 m ² (brutto) częściowo oddzielony dom z trzema balkonami, …
$1,05M
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom 7 pokojów w Budapeszt, Węgry
Dom 7 pokojów
Budapeszt, Węgry
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 3
This exceptional 360 m² family house sits on a 420 m² plot in a peaceful, green area of Buda…
$591,420
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Dom w Budapeszt, Węgry
Dom
Budapeszt, Węgry
Pięknie utrzymany, oddzielony dom rodzinny jest na sprzedaż w najbardziej wysublimowanym obs…
$985,863
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
LDV InvestLDV Invest
Dom 6 pokojów w Budapeszt, Węgry
Dom 6 pokojów
Budapeszt, Węgry
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 3
Własność przemysłowa i mieszkaniowa na sprzedaż - District XVI, BudapesztPołożony zaledwie 2…
$803,871
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Dom 8 pokojów w Budapeszt, Węgry
Dom 8 pokojów
Budapeszt, Węgry
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 3
A beautifully maintained, detached family house is for sale in Zugló’s most sought-after “Go…
$976,130
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Dom 6 pokojów w Budapeszt, Węgry
Dom 6 pokojów
Budapeszt, Węgry
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 3
Dom rodzinny z doskonałą lokalizacją - Budapeszt, District XVI., Főhadnagy StreetTen trzypię…
$528,258
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Dom w Budapeszt, Węgry
Dom
Budapeszt, Węgry
Oferujemy ten trzypiętrowy obiekt przemysłowy na 975 m ² powierzchni narożnej, nadaje się do…
$823,148
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Dom 5 pokojów w Budapeszt, Węgry
Dom 5 pokojów
Budapeszt, Węgry
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 3
Dobrze utrzymany trzypiętrowy dom rodzinny na sprzedaż, w zielonej dzielnicy mieszkalnej Rák…
$539,742
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Dom 12 pokojów w Budapeszt, Węgry
Dom 12 pokojów
Budapeszt, Węgry
Pokoje 12
Powierzchnia 410 m²
Ta stylowa willa z lat 30. znajduje się na południowym zboczu góry Sas- hegy ("Góra Orła") -…
$1,63M
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Dom w Budapeszt, Węgry
Dom
Budapeszt, Węgry
W spokojnej i zielonej części 2. dzielnicy Budapesztu, w Remetekertváros, dwie premium twinh…
$1,05M
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Dom w Budapeszt, Węgry
Dom
Budapeszt, Węgry
Powierzchnia 450 m²
Na sprzedaż: Odnowiony wielorodzinny dom w 12. dzielnicy Budapesztu Położony w Budapeszcie,…
$3,02M
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Parametry nieruchomości w Budapeszt, Węgry

z garażem
z Ogród
z Taras
z Basen
Tanie
Luksusowe
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