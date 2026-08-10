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Hotele na sprzedaż w Platamonas, Grecja

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2 obiekty total found
Hotel 1 100 m² w Platamonas, Grecja
Hotel 1 100 m²
Platamonas, Grecja
Powierzchnia 1 100 m²
Na sprzedaż hotel 1100 metrów kwadratowych na Wybrzeżu Olimpijskim. Hotel ma 4 poziomy. Wido…
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 1 100 m² w Platamonas, Grecja
Hotel 1 100 m²
Platamonas, Grecja
Powierzchnia 1 100 m²
Na sprzedaż hotel 1100 metrów kwadratowych na Wybrzeżu Olimpijskim. Hotel ma 4 poziomy. Wspa…
$3,07M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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