Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Panorama Municipal Unit
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Taras

Domy z tarasem na sprzedaż w Panorama Municipal Unit, Grecja

Panorama
4
1 obiekt total found
Szeregowiec 6 pokojów w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Szeregowiec 6 pokojów
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 4
Ta imponująca rezydencja typu maisonette o powierzchni 250 m², położona w zielonej i prestiż…
$682,865
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Ellas Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w Panorama Municipal Unit.

wille
domy wolnostojące
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Panorama Municipal Unit, Grecja

z Ogród
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się