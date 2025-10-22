Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy z ogrodem na sprzedaż w Mykonos Regional Unit, Grecja

3 obiekty total found
Dom 5 pokojów w Ano Mera, Grecja
Dom 5 pokojów
Ano Mera, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Αυτή η εκπληκτική βίλα πέντε υπνοδωματίων συνδυάζει άψογα την κυκλαδίτικη γοητεία με τη σύγχ…
$2,21M
Dom 3 pokoi w Municipality of Mykonos, Grecja
Dom 3 pokoi
Municipality of Mykonos, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Αυτό το εξαίρετο διαμέρισμα βρίσκεται στην ειδυλλιακή τοποθεσία Αγράρι της Μυκόνου, αποτελών…
$580,537
Willa 4 pokoi w Municipality of Mykonos, Grecja
Willa 4 pokoi
Municipality of Mykonos, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 1
To wyjątkowe mieszkanie znajduje się w idyllicznej lokalizacji Agrari, Mykonos, stanowiąc cz…
$577,902
